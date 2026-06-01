Pleumeleuc

Festival Yakayalé

Pleumeleuc Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Du 12 au 13 juin, le Festival Yakayalé revient pour sa 6ème édition à la salle l’Etincelle de Pleumeleuc !

Vendredi 12 juin

– 18h Batucada ouverture du festival par la troupe adultes de batucada de Pleumeleuc, sous la direction musicale d’Ana Charpentier !

– 18h30 Les Siphonneurs d’écumes Cie Joyo théâtre de rue tout public, 40 min, rue de Rennes

Embarquement immédiat ! Que ceux qui veulent prendre la mer s’avancent. Mais attention, à bord, chacun a un rôle, et chez les pirates, mieux vaut suivre les consignes. Même si avec un capitaine comme celui-ci ce n’est pas toujours facile, et Mousse en sait quelques chose…

– 19h30 Si j’étais un héros, cie Nuage d’Oort, théâtre tout public, 45 min, sous chapiteau. Je retombe sur mon vieux journal. Je l’ouvre… et tout revient. Les peurs, les doutes, et cette idée tenace edvenir un héros. Mais au fond, c’est quoi, être un héros ? A l’époque, j’étais en retrait. Puis une histoire d’Hercule, un soir sous les étoiles, a tout bousculé. Le jeu de rôle a suivi un endroit pour oser, rater, recommencer. Même la colo est devenue une aventure. Petit à petit, l’imaginaire a débordé sur le réel. Et puis…Il y a Caroline.

Samedi 13 juin

– 11h: cirque 4-5 ans En piste

– 11h45: théâtre enfants 1 Le mystère de la citrouille disparue

– 14h:cirque 6-7 ans Circus Camping

– 14h45: théâtre enfants 2 Le double mensonge

– 15h30: circuit 8-9 ans La mer

– 16h30: Le bal des ombres à Versailles

– 17h15 cirque 10 ans et plus Tous en boîte

Spectacle des élèves qui suivent les cours à l’année avec les compagnies Charivari (cirque) et Nuage d’Oort (théâtre) !

Animations gratuites toute la journée

– Le petit manège de Monsieur Billy et Madame Lila (manège à propulsion parentale) Cie Derrière L’arbre

– Le chat rit haut (jongleries spectulaires, magie improbable, humour décalé) Ari Dorion

– I Galadhrim (maquillage sur échasses) Cie Azelle avec 2 ailes

Et d’autres animations adaptées à tous les âges ateliers créatifs, jeux en bois, etc…

– 18h15 Le Stabile, Cie La Plaine de Joie Cirque de rue, tout public, 20 min, rue de Rennes. Cette forme de 20min invite le public à une traversée douce et hypnotique entre deux immensités, entre immersion et apesanteur. Le Stabile, mobile inversé devient à la fois refuge, terrain de jeu et partenaire chorégraphique.

Et les deux artistes y évoluent défiant la gravité sans jamais la brusquer et dessinent la poésie du lien, de l’équilibre fragile et de la confiance. Hors du tumulte, une parenthèse planante, une invitation à ralentir, à contempler, à se laisser porter.

-19h30 De roue en rue Cie Gran Tonino, cirque tout public 45min sous chapiteau. Jongleur de balles, de chapeaux, de toupies, de ballons, et d’émotions, entre autres… Passionné de monocycle et de carambar, il aime incorporer le public à son spectacle pour créer à chaque occasion une aventure irremplaçable !

– 20h30 Marcel Bouffard en famille , cirque tout public, 50 min sous chapiteau. Après des années de folles cavalcades sauvages au quatre coins de la planète, la famille Bouffard a décidé de se ranger ! Sombrement connue pour avoir été impliquée dans diverses activités criminelles, cette famille de freaks a décidé de se reconvertir dans le saltimbanquisme ! Ils vont mettre à profit leurs talents pour vous offrir magie, fakirisme, et autres performances surprenantes à la sauce rock’n’roll ! Mais méfiez-vous de ces vieux briscards, ils ont plus d’un tour dans leur sac et de la poudre de perlimpinpin plein les poches !

Restauration et buvette sur place.

Spectacle en soirée payants. .

Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 87 49 64 34

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English :

L’événement Festival Yakayalé Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Montfort Communauté