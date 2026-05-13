Pleumeleuc

Run’in Pleum

Rue des Forges Pleumeleuc Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 09:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le 14 juillet, l’association Pleum Run organise la Run’in Pleum !

Au programme, plusieurs courses nature !

Les formats

– 9h 14km

– 9h20 9km

– 9h30 5 km

– 11h enfants

Départ et arrivée à l’étang des forges .

Inscription sur Klikego. .

Rue des Forges Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Run’in Pleum Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Montfort Communauté