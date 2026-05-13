Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Run’in Pleum Pleumeleuc

Run’in Pleum Pleumeleuc mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Rue des Forges

Ville : 35137 Pleumeleuc

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Pleumeleuc

Run’in Pleum

Rue des Forges Pleumeleuc Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Le 14 juillet, l’association Pleum Run organise la Run’in Pleum !
Au programme, plusieurs courses nature !
Les formats
– 9h 14km
– 9h20 9km
– 9h30 5 km
– 11h enfants

Départ et arrivée à l’étang des forges .
Inscription sur Klikego.   .

Rue des Forges Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Run’in Pleum Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Montfort Communauté

À voir aussi à Pleumeleuc (Ille-et-Vilaine)