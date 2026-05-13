Run’in Pleum Pleumeleuc
Run’in Pleum Pleumeleuc mardi 14 juillet 2026.
Pleumeleuc
Run’in Pleum
Rue des Forges Pleumeleuc Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le 14 juillet, l’association Pleum Run organise la Run’in Pleum !
Au programme, plusieurs courses nature !
Les formats
– 9h 14km
– 9h20 9km
– 9h30 5 km
– 11h enfants
Départ et arrivée à l’étang des forges .
Inscription sur Klikego. .
Rue des Forges Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Run’in Pleum Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Montfort Communauté
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