Pleumeleuc

Atelier créatif Partir en Livre

Pleumeleuc Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Le samedi 11 juillet de 10h30 à 12h, dans le cadre de Partir en Livre, la médiathèque de Pleumeleuc invite les enfants de 6 ans et plus à l’atelier créatif Mini chouette à la fourchette .

Gratuit. Sur inscription. .

Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 17 91

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English :

L’événement Atelier créatif Partir en Livre Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Montfort Communauté