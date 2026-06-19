Atelier créatif Partir en Livre Pleumeleuc
Atelier créatif Partir en Livre Pleumeleuc samedi 11 juillet 2026.
Pleumeleuc
Atelier créatif Partir en Livre
Pleumeleuc Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11 12:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Le samedi 11 juillet de 10h30 à 12h, dans le cadre de Partir en Livre, la médiathèque de Pleumeleuc invite les enfants de 6 ans et plus à l’atelier créatif Mini chouette à la fourchette .
Gratuit. Sur inscription. .
Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 17 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Atelier créatif Partir en Livre Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Montfort Communauté
À voir aussi à Pleumeleuc (Ille-et-Vilaine)
- Run’in Pleum Pleumeleuc 14 juillet 2026
- Fête du 14 juillet Pleumeleuc 14 juillet 2026