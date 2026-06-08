Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du 14 juillet Pleumeleuc

Fête du 14 juillet Pleumeleuc mardi 14 juillet 2026.

Adresse : ETANG DES FORGES

Ville : 35137 Pleumeleuc

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Pleumeleuc

Fête du 14 juillet

ETANG DES FORGES Pleumeleuc Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Pleum’en Fêtes, Pleum’Run et la municipalité de Pleumeleuc vous donnent rendez-vous pour une journée de célébration inoubliable le 14 juillet à l’étang des Forges de Pleumeleuc, placée sous le signe de la féria !

Au programme
– 9h courses à pieds adultes
– 9h Rando famille 8 km avec Les Sentiers de la Vaunoise. Départ de l’étang (rdv à la buvette)
– 11h courses à pieds enfants
Inscription sur Klikego
– 12h Sangria et Pleu’ offerts par la Mairie. Lâcher de pigeons voyageurs avec l’Union Colombophile
– 13h30 concours de palets. Inscriptions sur place à partir de 12h30, 10€ la doublette (paiement en espèces).
– 14h30 Représentation Banda Part (Troupe musicale de Montauban de Bretagne, plusieurs représentations dès 12h)
– 16h00: Challenge structures Gonflables par le CMJ
– 18h30 La Grande Soirée
– 18h30 Apéro concert du groupe Musikat
– 19h Paëlla cuisinée sur place
– 21h Soirée dansante avec DJ
– 21h Retransmission de la demi-finale de football de la coupe du monde
– 23h15 Feu d’artifice

Tout l’après-midi
– Espace PiouPiou 0-3 ans.
– Jeux en bois
– Structure gonflables
– Jeux forains
– Escape Game par la ludothèque

Buvette et petite restauration sur place toute la journée.   .

ETANG DES FORGES Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 15 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du 14 juillet Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Montfort Communauté

À voir aussi à Pleumeleuc (Ille-et-Vilaine)