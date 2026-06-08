Fête du 14 juillet Pleumeleuc
Fête du 14 juillet Pleumeleuc mardi 14 juillet 2026.
Pleumeleuc
Fête du 14 juillet
ETANG DES FORGES Pleumeleuc Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Pleum’en Fêtes, Pleum’Run et la municipalité de Pleumeleuc vous donnent rendez-vous pour une journée de célébration inoubliable le 14 juillet à l’étang des Forges de Pleumeleuc, placée sous le signe de la féria !
Au programme
– 9h courses à pieds adultes
– 9h Rando famille 8 km avec Les Sentiers de la Vaunoise. Départ de l’étang (rdv à la buvette)
– 11h courses à pieds enfants
Inscription sur Klikego
– 12h Sangria et Pleu’ offerts par la Mairie. Lâcher de pigeons voyageurs avec l’Union Colombophile
– 13h30 concours de palets. Inscriptions sur place à partir de 12h30, 10€ la doublette (paiement en espèces).
– 14h30 Représentation Banda Part (Troupe musicale de Montauban de Bretagne, plusieurs représentations dès 12h)
– 16h00: Challenge structures Gonflables par le CMJ
– 18h30 La Grande Soirée
– 18h30 Apéro concert du groupe Musikat
– 19h Paëlla cuisinée sur place
– 21h Soirée dansante avec DJ
– 21h Retransmission de la demi-finale de football de la coupe du monde
– 23h15 Feu d’artifice
Tout l’après-midi
– Espace PiouPiou 0-3 ans.
– Jeux en bois
– Structure gonflables
– Jeux forains
– Escape Game par la ludothèque
Buvette et petite restauration sur place toute la journée. .
ETANG DES FORGES Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 15 60
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English :
L’événement Fête du 14 juillet Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Montfort Communauté
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