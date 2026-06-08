Pleumeleuc

Fête du 14 juillet

ETANG DES FORGES Pleumeleuc Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Pleum’en Fêtes, Pleum’Run et la municipalité de Pleumeleuc vous donnent rendez-vous pour une journée de célébration inoubliable le 14 juillet à l’étang des Forges de Pleumeleuc, placée sous le signe de la féria !

Au programme

– 9h courses à pieds adultes

– 9h Rando famille 8 km avec Les Sentiers de la Vaunoise. Départ de l’étang (rdv à la buvette)

– 11h courses à pieds enfants

Inscription sur Klikego

– 12h Sangria et Pleu’ offerts par la Mairie. Lâcher de pigeons voyageurs avec l’Union Colombophile

– 13h30 concours de palets. Inscriptions sur place à partir de 12h30, 10€ la doublette (paiement en espèces).

– 14h30 Représentation Banda Part (Troupe musicale de Montauban de Bretagne, plusieurs représentations dès 12h)

– 16h00: Challenge structures Gonflables par le CMJ

– 18h30 La Grande Soirée

– 18h30 Apéro concert du groupe Musikat

– 19h Paëlla cuisinée sur place

– 21h Soirée dansante avec DJ

– 21h Retransmission de la demi-finale de football de la coupe du monde

– 23h15 Feu d’artifice

Tout l’après-midi

– Espace PiouPiou 0-3 ans.

– Jeux en bois

– Structure gonflables

– Jeux forains

– Escape Game par la ludothèque

Buvette et petite restauration sur place toute la journée. .

ETANG DES FORGES Pleumeleuc 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 15 60

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English :

L’événement Fête du 14 juillet Pleumeleuc a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Montfort Communauté