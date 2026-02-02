Festival Ychoux en scènes Rue Félix Arnaudin Ychoux
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30
2026-05-29
Ychoux est organisé autour de son avenue principale la Rue Félix Arnaudin, grand axe qui relie la Forêt des Landes et l’Océan.
Ce festival est une occasion de déambuler à pied d’Est en Ouest pour profiter des espaces verts et des places les plus agréables et vivantes de notre commune en toute convivialité. .
Rue Félix Arnaudin Mairie Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 36 01 communication@ychoux.fr
