Festival Ychoux en scènes Rue Félix Arnaudin Ychoux

Festival Ychoux en scènes

Rue Félix Arnaudin Mairie Ychoux Landes

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

Ychoux est organisé autour de son avenue principale la Rue Félix Arnaudin, grand axe qui relie la Forêt des Landes et l’Océan.

Ce festival est une occasion de déambuler à pied d’Est en Ouest pour profiter des espaces verts et des places les plus agréables et vivantes de notre commune en toute convivialité. .

Rue Félix Arnaudin Mairie Ychoux 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 36 01 communication@ychoux.fr

