Informations pratiques

Conteville

Festival Zanzibar

Clos Rever Conteville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 17:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Un festival unique en Terre d’estuaire

Le festival Zanzibar dévoile la programmation de son édition 2026, qui se tiendra le 12 septembre à Conteville.

Fidèle à son identité, le rendez-vous musical normand propose une affiche éclectique où se côtoient artistes émergents, talents confirmés et groupes à la renommée grandissante.

Programmation 2026

• Fabriqu3 En France

Electro Pop (Warm UP du festival). DJ performer et guitariste, qui prépare un set inédit spécialement imaginé pour Zanzibar.

• Mooréa

Pop. Artiste soutenu par la Sacem, dont l’univers mêle avec élégance synth-pop et électro, porté par des sonorités électroniques modernes et des lignes de basse puissantes.

• Louise Charbonnel

Chanson Pop (1/2 finaliste The Voice 2022, Beauregard 2026). Sa voix singulière et son interprétation sensible promettent un moment fort de cette édition.

• The Lanskies

Rock (Inventeurs de la “Hot Wave” (ainsi qualifiée par Tracks sur Arte). Le groupe rock normand, également applaudi à Beauregard, retrouvera la scène de Zanzibar avant son concert parisien à La Maroquinerie. Une occasion rare de voir l’une des formations majeures de la scène indépendante française dans un cadre intimiste.

• Voodoo May

Soul. L’énergie puise dans la soul, le rock et le gospel pour offrir une prestation intense et généreuse.

• No Terror In The Bang

Métal (Programmé au Helfest 2026). Après une prestation remarquée au Hellfest, le groupe imposera son métal puissant, technique et mélodique pour un final spectaculaire. .

Clos Rever Conteville 27210 Eure Normandie

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English : Festival Zanzibar

A unique festival in Terre d’estuaire

L’événement Festival Zanzibar Conteville a été mis à jour le 2026-07-16 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville