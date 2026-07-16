Festival Zanzibar Conteville
samedi 12 septembre 2026 · Conteville
Informations pratiques
Conteville
Festival Zanzibar
Clos Rever Conteville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Un festival unique en Terre d’estuaire
Le festival Zanzibar dévoile la programmation de son édition 2026, qui se tiendra le 12 septembre à Conteville.
Fidèle à son identité, le rendez-vous musical normand propose une affiche éclectique où se côtoient artistes émergents, talents confirmés et groupes à la renommée grandissante.
Programmation 2026
• Fabriqu3 En France
Electro Pop (Warm UP du festival). DJ performer et guitariste, qui prépare un set inédit spécialement imaginé pour Zanzibar.
• Mooréa
Pop. Artiste soutenu par la Sacem, dont l’univers mêle avec élégance synth-pop et électro, porté par des sonorités électroniques modernes et des lignes de basse puissantes.
• Louise Charbonnel
Chanson Pop (1/2 finaliste The Voice 2022, Beauregard 2026). Sa voix singulière et son interprétation sensible promettent un moment fort de cette édition.
• The Lanskies
Rock (Inventeurs de la “Hot Wave” (ainsi qualifiée par Tracks sur Arte). Le groupe rock normand, également applaudi à Beauregard, retrouvera la scène de Zanzibar avant son concert parisien à La Maroquinerie. Une occasion rare de voir l’une des formations majeures de la scène indépendante française dans un cadre intimiste.
• Voodoo May
Soul. L’énergie puise dans la soul, le rock et le gospel pour offrir une prestation intense et généreuse.
• No Terror In The Bang
Métal (Programmé au Helfest 2026). Après une prestation remarquée au Hellfest, le groupe imposera son métal puissant, technique et mélodique pour un final spectaculaire. .
Clos Rever Conteville 27210 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Zanzibar
A unique festival in Terre d’estuaire
L’événement Festival Zanzibar Conteville a été mis à jour le 2026-07-16 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville