Rando découverte de l’agriculture en vallée de la Risle Conteville samedi 25 juillet 2026.

Conteville

Rando découverte de l’agriculture en vallée de la Risle

Conteville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 14:30:00

Date(s) :

2026-07-25

Au cours d’une randonnée, sur le sentier des hameaux et du marais de Conteville, vous découvrirez comment les systèmes agricoles sont adaptés à ce territoire particulier, alliant coteaux et marais.

La Vallée de la Risle maritime est un site d’une grande richesse écologique, marquée par la présence de prairies humides et façonnée par une activité d’élevage extensif. Au cours d’une randonnée, sur le sentier des hameaux et du marais de Conteville, vous découvrirez comment les systèmes agricoles sont adaptés à ce territoire particulier, alliant coteaux et marais.

Vous pourrez croiser des troupeaux et observer une diversité de paysages des panoramas sur l’estuaire et la vallée de la Risle, des prairies naturelles et des arbres têtards patrimoniaux entretenus par les activités d’élevage. Le parc a à cœur de préserver les prairies naturelles et de valoriser le travail des éleveurs de son territoire leurs pratiques vertueuses sont soutenues financièrement à travers leur engagement dans les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC).

• Pour le bon déroulement de cette journée, prévoir

– une tenue adaptée à la météo

– une paire de chaussures de marche

– un pique-nique

– une gourde d’eau

Gratuit, sur inscription ! .

Conteville 27210 Eure Normandie +33 2 35 37 23 16

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English : Rando découverte de l’agriculture en vallée de la Risle

During a walk along the Conteville Hamlets and Marshes Trail, you’ll discover how farming methods have adapted to this unique landscape, which combines hillsides and marshes.

L’événement Rando découverte de l’agriculture en vallée de la Risle Conteville a été mis à jour le 2026-06-25 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville