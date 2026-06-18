Festival ZEN mais pas trop Cubjac-Auvézère-Val d’Ans
Festival ZEN mais pas trop Cubjac-Auvézère-Val d’Ans jeudi 2 juillet 2026.
Cubjac-Auvézère-Val d’Ans
Festival ZEN mais pas trop
Moulin de Chaves Cubjac-Auvézère-Val d’Ans Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-02
Des ateliers pour le corps et l’esprit, des conférences pour bousculer les certitudes, des concerts pour vibrer ensemble. Des moments suspendus… à ne rien faire de productif. Un événement original, festif et convivial mêlant musique, ateliers, mouvement, méditation, conférences et moments de partage. .
Moulin de Chaves Cubjac-Auvézère-Val d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@zenmaispastrop.com
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English : Festival ZEN mais pas trop
L’événement Festival ZEN mais pas trop Cubjac-Auvézère-Val d’Ans a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère