Molsheim

Fest’ivales Soirée Country

11 avenue de la Gare Molsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Ambiance country assurée par Texas Sidestep, buvette et petite restauration.

Envie de vous déhancher sur la piste de danse ? Plongez dans l’ambiance Country, avec l’orchestre Texas Sidestep . Buvette et petite restauration .

11 avenue de la Gare Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 82 37 64 comfete.molsheim@orange.fr

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English :

Country music by Texas Sidestep, refreshments and snacks.

L’événement Fest’ivales Soirée Country Molsheim a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig