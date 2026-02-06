Fest’ivales Soirée Country Molsheim
Fest’ivales Soirée Country Molsheim samedi 22 août 2026.
Molsheim
Fest’ivales Soirée Country
11 avenue de la Gare Molsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 20:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Ambiance country assurée par Texas Sidestep, buvette et petite restauration.
Envie de vous déhancher sur la piste de danse ? Plongez dans l’ambiance Country, avec l’orchestre Texas Sidestep . Buvette et petite restauration .
11 avenue de la Gare Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 82 37 64 comfete.molsheim@orange.fr
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English :
Country music by Texas Sidestep, refreshments and snacks.
L’événement Fest’ivales Soirée Country Molsheim a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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