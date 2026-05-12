Festi’Vallons Concert Mario d’Emile & Images Sorenza La Déryves Saint-Sernin-sur-Rance
Festi’Vallons Concert Mario d’Emile & Images Sorenza La Déryves Saint-Sernin-sur-Rance vendredi 17 juillet 2026.
Saint-Sernin-sur-Rance
Festi’Vallons Concert Mario d’Emile & Images Sorenza La Déryves
Saint-Sernin-sur-Rance Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Deux après la venue de Nadau, l’association Festi’Vallons est heureuse de vous convier à un nouveau concert exceptionnel. Sur scène Mario Ramsamy du groupe Emile & Images, Sorenza, La Déryves et les Jumeaux.
Buvette et restauration sur place
Ouverture des portes à 18h, concert à 20h .
Saint-Sernin-sur-Rance 12380 Aveyron Occitanie +33 6 47 29 31 65 festivallons@gmail.com
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English :
Two years after Nadau’s appearance, the Festi’Vallons association is delighted to invite you to another exceptional concert. On stage: Mario Ramsamy from Emile & Images, Sorenza, La Déryves and Les Jumeaux.
L’événement Festi’Vallons Concert Mario d’Emile & Images Sorenza La Déryves Saint-Sernin-sur-Rance a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)