Saint-Sernin-sur-Rance

Festi’Vallons Concert Mario d’Emile & Images Sorenza La Déryves

Saint-Sernin-sur-Rance Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Deux après la venue de Nadau, l’association Festi’Vallons est heureuse de vous convier à un nouveau concert exceptionnel. Sur scène Mario Ramsamy du groupe Emile & Images, Sorenza, La Déryves et les Jumeaux.

Buvette et restauration sur place

Ouverture des portes à 18h, concert à 20h .

Saint-Sernin-sur-Rance 12380 Aveyron Occitanie +33 6 47 29 31 65 festivallons@gmail.com

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English :

Two years after Nadau’s appearance, the Festi’Vallons association is delighted to invite you to another exceptional concert. On stage: Mario Ramsamy from Emile & Images, Sorenza, La Déryves and Les Jumeaux.

L’événement Festi’Vallons Concert Mario d’Emile & Images Sorenza La Déryves Saint-Sernin-sur-Rance a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)