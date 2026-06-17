Saint-Sernin-sur-Rance

Marché Gourmand de Producteurs

Route d’Albi Saint-Sernin-sur-Rance Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Marchés de producteurs nocturnes à la Base de Loisirs. Restauration auprès des producteurs locaux qui proposent des assiettes garnies. Une soirée festive et conviviale au bord de la rivière pour déguster le terroir local !

Les producteurs locaux dans votre assiette vin de Gaillac, bières artisanales, biscotins et fouaces, fromages de chèvre et de brebis, assiettes végétariennes bio, galettes de porc noir, ainsi que la célèbre Macarifède (pâtes artisanales et tomme de brebis du Rougier).. bref de quoi régaler vos papilles !

Animation musicale pour chaque date. .

Route d’Albi Saint-Sernin-sur-Rance 12380 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 62 84

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English :

Nightly farmers’ markets at the Base de Loisirs. Catering by local producers offering platters of local produce. A festive, convivial evening by the river to sample local produce!

L’événement Marché Gourmand de Producteurs Saint-Sernin-sur-Rance a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)