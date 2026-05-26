Saint-Romain-la-Virvée

Festiv’AOL 2026

Salle des Fêtes Saint-Romain-la-Virvée Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 21:45:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Cette année encore, l’AOL Asques-St Romain propose 3 journées de fête du théâtre amateur. L’association située au sein de la CDC du Fronsadais revient avec 9 nouvelles pièces présentées au tout-public du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2026.

Nos comédiens amateurs, de 8 à 80 ans, proposent des pièces engagées sur des sujets de société et accessibles aux spectateurs de tout âge. Rires et émotions sont au rendez-vous, dans un cadre champêtre et convivial, à la salle Milonis de Saint Romain-la-Virvée.

Buvette tout au long du Festival, restauration proposée le samedi soir et le dimanche midi. .

Salle des Fêtes Saint-Romain-la-Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine aol.asques.stromain@gmail.com

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English :

L’événement Festiv’AOL 2026 Saint-Romain-la-Virvée a été mis à jour le 2026-05-26 par OT du Fronsadais