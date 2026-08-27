Festiv’Arts 10ème édition Octeville sur Mer (76) Complexe Michel Adam
samedi 5 septembre 2026 · Complexe Michel Adam · Octeville sur Mer
Informations pratiques
10ème édition de Festiv’Arts Octeville-sur-Mer, l’association REFLEX, avec le soutien de la municipalité, est fière de vous présenter l’événement culturel incontournable de la rentrée : Festiv’Arts 2026 !
Préparez-vous à vivre « 2 jours d’Art, de Fête et de Musique ! » les 5 et 6 septembre prochains.
Cette année, nous célébrons notre 10ème anniversaire en grand ! Le Complexe Michel Adam et ses alentours se métamorphosent en une immense galerie d’art à ciel ouvert de 3 400 m² pour mettre l’art à la portée de tous.
Découvrez un aperçu du programme exceptionnel qui vous attend :
ARTS VISUELS & ARTISANAT D’EXCEPTION
• Plus de 60 artistes renommés (peintres, sculpteurs, photographes) à découvrir.
• 40 artisans créateurs d’exception (maître verrier, luthier, coutelier, maroquinier) pour apprécier des savoir-faire uniques.
SPECTACLES & MUSIQUE NON-STOP
• Le rythme envoûtant de 14 groupes de musique jazzy.
• La poésie vibrante des slameurs de LH pas la plume.
• Les voix magnifiques du groupe vocal Effervescence.
• Un show dynamique de claquettes irlandaises avec la troupe Souffle Celtique.
LES GRANDS TEMPS FORTS À NE PAS MANQUER
Samedi (10h – 23h) :
• Dès le début d’après-midi : Une ambiance très JAZZ pour accompagner votre visite.
• À 15h00 : Le concert exceptionnel et vibrant de la chorale Gospel de Sophie Gouby.
• Après-midi : Un défilé de mode exclusif mettant en lumière les créations textiles de Art Métisse (également présenté le dimanche après-midi).
• En soirée (Clôture du samedi) : Préparez-vous à groover ! Nous terminerons cette première journée en beauté avec un concert funk survolté du groupe Sunset for the Monkeys ! Ambiance festive et dansante garantie pour clore la soirée !
Dimanche (10h – 18h) :
• À 15h00 : L’arrivée spectaculaire et exclusive de la troupe Les Saltimbanques de l’Impossible.
• À 17h00 : Un grand concert de jazz de clôture, « hommage à Glenn Miller », interprété par le talentueux Philippe CRESTEE Big band.
INFOS PRATIQUES
• Où : Complexe Michel Adam, Octeville-sur-Mer (76). Le festival s’étend aussi sur la salle Ventoux, la cour de l’école Jules Verne, le gymnase et le terrain de football !
• Tarif : 4 € par jour seulement, et c’est GRATUIT pour les moins de 12 ans !
• Restauration : Un village des créateurs convivial avec 4 Food trucks gourmands et 2 bars pour se rafraîchir.
• Accès : Parkings à proximité et lignes de bus 10 et 13.
Un immense merci à nos partenaires majeurs pour leur soutien : Le Géant des Beaux-Arts et AUDI LH.
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On vous attend nombreux pour faire la fête et souffler nos 10 bougies !
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