Festiv’Arts 10ème édition Octeville sur Mer (76) Complexe Michel Adam

Informations pratiques

10ème édition de Festiv’Arts Octeville-sur-Mer, l’association REFLEX, avec le soutien de la municipalité, est fière de vous présenter l’événement culturel incontournable de la rentrée : Festiv’Arts 2026 !

Préparez-vous à vivre « 2 jours d’Art, de Fête et de Musique ! » les 5 et 6 septembre prochains.

Cette année, nous célébrons notre 10ème anniversaire en grand ! Le Complexe Michel Adam et ses alentours se métamorphosent en une immense galerie d’art à ciel ouvert de 3 400 m² pour mettre l’art à la portée de tous.

Découvrez un aperçu du programme exceptionnel qui vous attend :

ARTS VISUELS & ARTISANAT D’EXCEPTION

• Plus de 60 artistes renommés (peintres, sculpteurs, photographes) à découvrir.

• 40 artisans créateurs d’exception (maître verrier, luthier, coutelier, maroquinier) pour apprécier des savoir-faire uniques.

SPECTACLES & MUSIQUE NON-STOP

• Le rythme envoûtant de 14 groupes de musique jazzy.

• La poésie vibrante des slameurs de LH pas la plume.

• Les voix magnifiques du groupe vocal Effervescence.

• Un show dynamique de claquettes irlandaises avec la troupe Souffle Celtique.

LES GRANDS TEMPS FORTS À NE PAS MANQUER

Samedi (10h – 23h) :

• Dès le début d’après-midi : Une ambiance très JAZZ pour accompagner votre visite.

• À 15h00 : Le concert exceptionnel et vibrant de la chorale Gospel de Sophie Gouby.

• Après-midi : Un défilé de mode exclusif mettant en lumière les créations textiles de Art Métisse (également présenté le dimanche après-midi).

• En soirée (Clôture du samedi) : Préparez-vous à groover ! Nous terminerons cette première journée en beauté avec un concert funk survolté du groupe Sunset for the Monkeys ! Ambiance festive et dansante garantie pour clore la soirée !

Dimanche (10h – 18h) :

• À 15h00 : L’arrivée spectaculaire et exclusive de la troupe Les Saltimbanques de l’Impossible.

• À 17h00 : Un grand concert de jazz de clôture, « hommage à Glenn Miller », interprété par le talentueux Philippe CRESTEE Big band.

INFOS PRATIQUES

• Où : Complexe Michel Adam, Octeville-sur-Mer (76). Le festival s’étend aussi sur la salle Ventoux, la cour de l’école Jules Verne, le gymnase et le terrain de football !

• Tarif : 4 € par jour seulement, et c’est GRATUIT pour les moins de 12 ans !

• Restauration : Un village des créateurs convivial avec 4 Food trucks gourmands et 2 bars pour se rafraîchir.

• Accès : Parkings à proximité et lignes de bus 10 et 13.

Un immense merci à nos partenaires majeurs pour leur soutien : Le Géant des Beaux-Arts et AUDI LH.

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On vous attend nombreux pour faire la fête et souffler nos 10 bougies !