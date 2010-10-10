Festiv’Asteur Salle culturelle Courcôme
Festiv’Asteur Salle culturelle Courcôme samedi 18 juillet 2026.
Courcôme
Festiv’Asteur
Salle culturelle Rue des écoles Courcôme Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Pour vous le cabaret, c’est de la chanson grivoise et des trucs en plumes ?
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Salle culturelle Rue des écoles Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
For you, cabaret means saucy songs and feathery tricks?
L’événement Festiv’Asteur Courcôme a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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