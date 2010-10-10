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Festiv’Asteur Salle culturelle Courcôme

Festiv’Asteur Salle culturelle Courcôme samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Salle culturelle

Adresse : Rue des écoles

Ville : 16240 Courcôme

Département : Charente

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif : 10 10 10

Courcôme

Festiv’Asteur

Salle culturelle Rue des écoles Courcôme Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Pour vous le cabaret, c’est de la chanson grivoise et des trucs en plumes ?
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Salle culturelle Rue des écoles Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

For you, cabaret means saucy songs and feathery tricks?

L’événement Festiv’Asteur Courcôme a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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