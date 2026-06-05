Festiv’Asteur Salle culturelle Courcôme

Courcôme

Festiv’Asteur

Salle culturelle Rue des écoles Courcôme Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Arnaud Cosson, connu pour ses interprétations de personnages dans l’émission On n’demande qu’à en rire , nous en offre ici un nouveau florilège.

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Salle culturelle Rue des écoles Courcôme 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Arnaud Cosson, known for his character interpretations on the TV show On n?demande qu?à en rire , offers us a new anthology here.

L’événement Festiv’Asteur Courcôme a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme Destination Nord Charente