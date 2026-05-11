Festiv’Azul Concert La lumière du temps duo Accordéon et Serpent Château de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot

Saint-Sylvestre-sur-Lot

Festiv’Azul Concert La lumière du temps duo Accordéon et Serpent

Château de Ferrassou 589 Chemin de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28 20:15:00

Date(s) :

2026-07-28

Pour cette nouvelle création présentée au Festiv’Azul, la compagnie OperAzul s’entoure de deux musiciens d’exception Michel Godard, tubiste et serpentiste de renommée mondiale, et Grégory Daltin, accordéoniste et bandonéoniste aux registres multiples.

Ils rejoignent la mezzo-soprano franco-colombienne Catalina Skinner et le baryton Pierre-Yves Binard, pour un programme inédit où voix et timbres rares se rencontrent et dialoguent. .

Château de Ferrassou 589 Chemin de Ferrassou Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine festivazul@gmail.com

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English : Festiv’Azul Concert La lumière du temps duo Accordéon et Serpent

L’événement Festiv’Azul Concert La lumière du temps duo Accordéon et Serpent Saint-Sylvestre-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Vallée du Lot et Garonne