Festi’vélo Lieu-dit Combe Saint-Pierre Charquemont

Charquemont

Festi’vélo

Lieu-dit Combe Saint-Pierre Combe Saint-Pierre Charquemont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Rendez-vous à la Combe Saint Pierre pour un week-end 100% vélo, fun et sensations ! Au programme

Samedi: présence exceptionnelle d’Aurélien Fontenoy avec des shows de trial spectaculaires et des séances de dédicaces

Tout le week-end

• Salon vélo avec des magasins et exposants

• Shows sur airbag et pumptrack pour en prendre plein les yeux

Dimanche matin une cyclo route avec plusieurs parcours pour tous les niveaux. .

Lieu-dit Combe Saint-Pierre Combe Saint-Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 65 50

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English : Festi’vélo

L’événement Festi’vélo Charquemont a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER