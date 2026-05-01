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Festi’vélo Lieu-dit Combe Saint-Pierre Charquemont

Festi’vélo Lieu-dit Combe Saint-Pierre Charquemont samedi 30 mai 2026.

Lieu : Lieu-dit Combe Saint-Pierre

Adresse : Combe Saint-Pierre

Ville : 25140 Charquemont

Département : Doubs

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Charquemont

Festi’vélo

Lieu-dit Combe Saint-Pierre Combe Saint-Pierre Charquemont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Rendez-vous à la Combe Saint Pierre pour un week-end 100% vélo, fun et sensations ! Au programme
Samedi: présence exceptionnelle d’Aurélien Fontenoy avec des shows de trial spectaculaires et des séances de dédicaces
Tout le week-end
• Salon vélo avec des magasins et exposants
• Shows sur airbag et pumptrack pour en prendre plein les yeux
Dimanche matin une cyclo route avec plusieurs parcours pour tous les niveaux.   .

Lieu-dit Combe Saint-Pierre Combe Saint-Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 68 65 50 

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English : Festi’vélo

L’événement Festi’vélo Charquemont a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER

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