Festiv’en Marche, le festival de la chanson belle et rebelle Mouhet jeudi 21 mai 2026.
Grange Fernand Maillaud Mouhet Indre
Gratuit
Début : Lundi 2026-05-21
fin : 2026-05-25
2026-05-21
14ème édition du Festival de la Chanson belle et rebelle.
Ce festival, organisé par l’association Festiv’ en Marche, soutient et fait découvrir la chanson française, dite à texte et d’expression. Entre soirées découvertes, concerts, spectacle jeune public, documentaire, exposition ou encore finale d’un concours de chanson, venez découvrir la richesse de ces cinq jours !
Finale en public du concours Chanson de Paroles ; Soirée parrainée par le chanteur Gauvain SERS (lauréat du concours en 2014).
Avant les concerts et pendant les entractes ) Kasper et son Pianomobil. Au travers des Pianos Mobiles, Kasper offre son univers musical atemporel et hallucinant. Parfois avec son Pianomobil, pour un piano-bar, parfois avec ses constructions hors normes toujours faites de pianos, de récupération, et de motorisations à l’ancienne… .
Grange Fernand Maillaud Mouhet 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 86 68 resa.festivenmarche@gmail.com
14th edition of the Festival de la Chanson belle et rebelle.
