Randonnée pédestre Mouhet
Randonnée pédestre Mouhet dimanche 10 mai 2026.
Randonnée pédestre
Place Henry Lathière Mouhet Indre
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Dimanche 2026-05-10 07:30:00
fin : 2026-05-10
2026-05-10
Le comité des fêtes de Mouhet organise une randonnée pédestre accessible aux VTT et chevaux. Parcours de 10 et 15 km. Ravitaillement sur le parcours. 5 .
Place Henry Lathière Mouhet 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 6 32 24 78 99 jean.marie.bourroux@gmail.com
English :
The festival committee of Mouhet organizes a pedestrian, equestrian and VTT excursion.
L’événement Randonnée pédestre Mouhet a été mis à jour le 2025-12-02 par Destination Brenne