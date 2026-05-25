Festiv’été #5 Rue des Colverts Champniers
Festiv’été #5 Rue des Colverts Champniers samedi 20 juin 2026.
Champniers
Festiv’été #5
Rue des Colverts Aux Prés de l’or Champniers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rendez-vous pour la cinquième édition de Festiv’été ! Une soirée inoubliable vous attend concerts, spectacles, live painting, à manger, à boire et bien plus encore… Venez profiter d’une soirée conviviale, musicale et festive !
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Rue des Colverts Aux Prés de l’or Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 88 98
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English :
Join us for the fifth edition of Festiv’été! An unforgettable evening awaits you: concerts, shows, live painting, food, drink and much more? Come and enjoy a convivial, musical and festive evening!
L’événement Festiv’été #5 Champniers a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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