Festiv’été #5 Rue des Colverts Champniers

Champniers

Festiv’été #5

Rue des Colverts Aux Prés de l’or Champniers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Rendez-vous pour la cinquième édition de Festiv’été ! Une soirée inoubliable vous attend concerts, spectacles, live painting, à manger, à boire et bien plus encore… Venez profiter d’une soirée conviviale, musicale et festive !

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Rue des Colverts Aux Prés de l’or Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 88 98

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English :

Join us for the fifth edition of Festiv’été! An unforgettable evening awaits you: concerts, shows, live painting, food, drink and much more? Come and enjoy a convivial, musical and festive evening!

L’événement Festiv’été #5 Champniers a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême