Festivillage ukulélés Place de la fontaine Villeneuve le Comte Villeneuve-le-Comte

Villeneuve-le-Comte

Festivillage ukulélés

Place de la fontaine Villeneuve le Comte File 7 Magny le Hongre Villeneuve-le-Comte Seine-et-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 10:00:00

fin : 2026-05-10 22:00:00

Date(s) :

2026-05-07

6eme édition du festivillage ukulélé de Villeneuve le Comte. Manifestation qui réuni autour de workshop et de concerts tous les amoureux du ukulélé.

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Place de la fontaine Villeneuve le Comte File 7 Magny le Hongre Villeneuve-le-Comte 77174 Seine-et-Marne Île-de-France +33 6 14 34 03 25 amvzik@gmail.com

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English :

6th edition of the Villeneuve le Comte ukulele festival. An event that brings together all ukulele lovers for workshops and concerts.

L’événement Festivillage ukulélés Villeneuve-le-Comte a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine et Marne Attractivité