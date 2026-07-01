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AGENDA · Amberre

Festivités de la fête nationale AMBERRE Amberre

samedi 18 juillet 2026 · Amberre

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Place du 11 Novembre 1918
Ville
86110 Amberre
Département
Vienne
Tarif
Gratuit

Amberre

Festivités de la fête nationale AMBERRE

Place du 11 Novembre 1918 Amberre Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

13h30 Concours de pétanque et vente de ticket de tombola
A partir de 17h jeux pour enfants
18h30 Ambiance musicale animée par Ambiance Mitch 86
20h Vin offert par la Mairie
22h Retraite aux flambeaux
23h Feu d’artifice suivi d’une soirée dansante (jusqu’à minuit)   .

Place du 11 Novembre 1918 Amberre 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 50 53 40 

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English : Festivités de la fête nationale AMBERRE

L’événement Festivités de la fête nationale AMBERRE Amberre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Poitou