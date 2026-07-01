Informations pratiques

Amberre

Festivités de la fête nationale AMBERRE

Place du 11 Novembre 1918 Amberre Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 13:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

13h30 Concours de pétanque et vente de ticket de tombola

A partir de 17h jeux pour enfants

18h30 Ambiance musicale animée par Ambiance Mitch 86

20h Vin offert par la Mairie

22h Retraite aux flambeaux

23h Feu d’artifice suivi d’une soirée dansante (jusqu’à minuit) .

Place du 11 Novembre 1918 Amberre 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 50 53 40

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English : Festivités de la fête nationale AMBERRE

L’événement Festivités de la fête nationale AMBERRE Amberre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Poitou