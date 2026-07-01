Festivités de la fête nationale AMBERRE Amberre
samedi 18 juillet 2026 · Amberre
Informations pratiques
Amberre
Festivités de la fête nationale AMBERRE
Place du 11 Novembre 1918 Amberre Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
13h30 Concours de pétanque et vente de ticket de tombola
A partir de 17h jeux pour enfants
18h30 Ambiance musicale animée par Ambiance Mitch 86
20h Vin offert par la Mairie
22h Retraite aux flambeaux
23h Feu d’artifice suivi d’une soirée dansante (jusqu’à minuit) .
Place du 11 Novembre 1918 Amberre 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 50 53 40
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English : Festivités de la fête nationale AMBERRE
L’événement Festivités de la fête nationale AMBERRE Amberre a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme du Haut-Poitou