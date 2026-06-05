Longeville-en-Barrois

Festivités de la Fête Nationale

Longeville-en-Barrois Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-13

Festivités du 14 juillet l’équipe municipale vous donne rendez-vous les 13 et 14 juillet sur le site de l’étang communal.

Au programme

– LE 13 JUILLET

Le Groupe DUSTY ROAD animera la soirée, ravis de les accueillir avec un batteur Longevillois.

Feu d’artifice sur l’étang vers 23h00! Préparez vous, vous allez en prendre plein les yeux.

Buvette et restauration avec USBL Behonne Longeville.

– LE 14 JUILLET

Repas champêtre (sur réservation).

Buvette avec USBL Behonne Longeville.

Stand de glaces et crêpes Val d’Ornain et Groupe amicale Sainte Cécile.

Structures gonflables ( baby-foot géant, structure enfant) .

Démonstration de danse country .

Jeux en bois de la Ludothèque Bar-le-Duc.

Caricature avec OPALE et maquillage avec Groupe Amical Sainte Cécile.

Venez nombreux célébrer ces moments festifs dans une ambiance chaleureuse et conviviale !Tout public

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Longeville-en-Barrois 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 19 24 mairie@longevilleenbarrois.fr

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English :

July 14 festivities: the municipal team looks forward to seeing you on July 13 and 14 at the municipal pond.

On the program:

– JULY 13

The DUSTY ROAD band will entertain you, and we’re delighted to welcome them with a Longevillois drummer.

Fireworks on the pond around 11:00 pm! Get ready, you’re in for a treat.

Refreshments and catering with USBL Behonne Longeville.

– JULY 14TH

Country-style meal (reservation required).

Refreshment bar with USBL Behonne Longeville.

Val d’Ornain and Groupe amicale Sainte Cécile ice-cream and crêpe stands.

Inflatable structures (giant table soccer, children’s structure).

Country dance demonstration.

Wooden games from Ludothèque Bar-le-Duc.

Caricature with OPALE and face painting with Groupe Amical Sainte Cécile.

Come and celebrate these festive moments in a warm and friendly atmosphere!

L’événement Festivités de la Fête Nationale Longeville-en-Barrois a été mis à jour le 2026-06-05 par OT SUD MEUSE