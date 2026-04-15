Festivités du 13 Juillet 2026 Rue Duquesne Plérin
lundi 13 juillet 2026 · Rue Duquesne · Plérin
Informations pratiques
Plérin
Festivités du 13 Juillet 2026
Rue Duquesne Espace Corsaire Plérin Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-14 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Les festivités du 13 juillet seront organisées comme chaque année à Saint-Laurent en partenariat avec la mairie de Plérin.
Pour l’occasion une restauration sur place sera proposée par le comité des fêtes de Saint-Laurent, accompagné d’un bal populaire à l’espace Corsaires.
Le feu d’artifice sera tiré à 23h30 de la plage des Nouëlles.
Programme
19h-20h30 apéro concert avec déambulation des sonneurs ‘Lotho et Cadoudal’ offert par le Comité des fêtes de St Laurent à l’espace des Corsaires.
À partir de 19h45 restauration jambon grillé, moules frites, galettes saucisses, saucisses frites et buvette par le Comité des fêtes de St Laurent.
De 21h à 23h bal populaire par l’Orchestre ‘Pep’s Music’
23h cortège conduit par les sonneurs entre l’espace des Corsaires et la digue des Bleuets.
23h30 feu d’artifice plage des Nouëlles
De minuit à 1h bal populaire
Nous apportons notre soutien à l’association ‘‘Comm Eliot’. Un don leur sera reversé en fin d’année.
Cet événement est accessible aux personnes à mobilité réduite. .
Rue Duquesne Espace Corsaire Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 74 66 39
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English :
L’événement Festivités du 13 Juillet 2026 Plérin a été mis à jour le 2026-06-19 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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