Festivités du 13 juillet Centre Socioculturel Rupt-sur-Moselle
lundi 13 juillet 2026 · Centre Socioculturel · Rupt-sur-Moselle
Informations pratiques
Rupt-sur-Moselle
Festivités du 13 juillet
Centre Socioculturel 31 rue de la Libération Rupt-sur-Moselle Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Restauration à partir de 19h. 21h30 distribution des lampions. 22h00 retraite aux flambeaux. 22h30 feux d’artifices. Bal populaire animé par Music’All.Tout public
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Centre Socioculturel 31 rue de la Libération Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 3 29 24 34 09
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English :
Catering from 7pm. 9:30pm: distribution of lanterns. 10:00 pm: torchlight procession. 10:30 pm: fireworks. Popular ball with Music’All.
L’événement Festivités du 13 juillet Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-07-01 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES