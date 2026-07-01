Festivités du 13 juillet Centre Socioculturel Rupt-sur-Moselle

Informations pratiques

Rupt-sur-Moselle

Festivités du 13 juillet

Centre Socioculturel 31 rue de la Libération Rupt-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Restauration à partir de 19h. 21h30 distribution des lampions. 22h00 retraite aux flambeaux. 22h30 feux d’artifices. Bal populaire animé par Music’All.Tout public

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Centre Socioculturel 31 rue de la Libération Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 3 29 24 34 09

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English :

Catering from 7pm. 9:30pm: distribution of lanterns. 10:00 pm: torchlight procession. 10:30 pm: fireworks. Popular ball with Music’All.

L’événement Festivités du 13 juillet Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-07-01 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES