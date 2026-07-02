Fluo night trail Gymnase municipal Rupt-sur-Moselle
samedi 14 novembre 2026 · Gymnase municipal · Rupt-sur-Moselle
Informations pratiques
Rupt-sur-Moselle
Fluo night trail
Gymnase municipal 20 rue Jules Ferry Rupt-sur-Moselle Vosges
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-11-14 18:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Le Fluo Night Trail de 13 km et 550 m D+ revient pour une nouvelle édition haute en couleur.
Animations avant et après la course buvette, restauration. Départ et arrivée se feront depuis le centre de Rupt-sur-Moselle, dans une ambiance chaleureuse, rythmée par des animations lumineuses et musicales.
Inscription en ligne.Tout public
.
Gymnase municipal 20 rue Jules Ferry Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 6 13 58 25 79 contact@cahm-athle.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The 13 km Fluo Night Trail, with 550 m of elevation gain, is back for another colorful edition.
Pre- and post-race activities, refreshments, and food will be available. The start and finish will be in the center of Rupt-sur-Moselle, in a warm and welcoming atmosphere, set to a backdrop of light shows and music.
Register online.
L’événement Fluo night trail Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-07-02 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES
À voir aussi à Rupt-sur-Moselle (Vosges)
- Festivités du 13 juillet Centre Socioculturel Rupt-sur-Moselle 13 juillet 2026