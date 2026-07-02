Fluo night trail Gymnase municipal Rupt-sur-Moselle

Informations pratiques

Rupt-sur-Moselle

Fluo night trail

Gymnase municipal 20 rue Jules Ferry Rupt-sur-Moselle Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-11-14 18:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Le Fluo Night Trail de 13 km et 550 m D+ revient pour une nouvelle édition haute en couleur.

Animations avant et après la course buvette, restauration. Départ et arrivée se feront depuis le centre de Rupt-sur-Moselle, dans une ambiance chaleureuse, rythmée par des animations lumineuses et musicales.

Inscription en ligne.Tout public

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Gymnase municipal 20 rue Jules Ferry Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est +33 6 13 58 25 79 contact@cahm-athle.fr

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English :

The 13 km Fluo Night Trail, with 550 m of elevation gain, is back for another colorful edition.

Pre- and post-race activities, refreshments, and food will be available. The start and finish will be in the center of Rupt-sur-Moselle, in a warm and welcoming atmosphere, set to a backdrop of light shows and music.

Register online.

L’événement Fluo night trail Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2026-07-02 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES