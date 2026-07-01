Festivités du 14 juillet Garchizy Place Maurice Thorez Garchizy

Informations pratiques

Garchizy

Festivités du 14 juillet Garchizy

Place Maurice Thorez Parc Maurice Thorez Garchizy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:30:00

fin : 2026-07-14 11:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Festivités du 14 juillet dans la ville de Garchizy

Le 14 juillet, Square Maurice Thorez pour la Cérémonie commémorative à 10h30

Informations au 03 86 58 86 31 .

Place Maurice Thorez Parc Maurice Thorez Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 86 31

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English : Festivités du 14 juillet Garchizy

L’événement Festivités du 14 juillet Garchizy Garchizy a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cap Grand Nevers