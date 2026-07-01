Festivités du 14 juillet Garchizy Place Maurice Thorez Garchizy
mardi 14 juillet 2026 · Place Maurice Thorez · Garchizy
Informations pratiques
Garchizy
Festivités du 14 juillet Garchizy
Place Maurice Thorez Parc Maurice Thorez Garchizy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:30:00
fin : 2026-07-14 11:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Festivités du 14 juillet dans la ville de Garchizy
Le 14 juillet, Square Maurice Thorez pour la Cérémonie commémorative à 10h30
Informations au 03 86 58 86 31 .
Place Maurice Thorez Parc Maurice Thorez Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 58 86 31
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English : Festivités du 14 juillet Garchizy
L’événement Festivités du 14 juillet Garchizy Garchizy a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cap Grand Nevers