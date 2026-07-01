Festivités du 14 juillet Parigny les Vaux Place de la mairie Garchizy
samedi 18 juillet 2026 · Place de la mairie · Garchizy
Informations pratiques
Garchizy
Festivités du 14 juillet Parigny les Vaux
Place de la mairie 277 Place Maurice Thorez Garchizy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 23:00:00
fin : 2026-07-17 23:59:00
Date(s) :
2026-07-17
Rendez vous le Vendredi 17 juillet pour assister au feu d’artifice à 23h organisé par la municipalité suivit d’un bal populaire organisé par le Comité des Fêtes.
Informations au 03.86.90.77.90 .
Place de la mairie 277 Place Maurice Thorez Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 68 90 77 90
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English : Festivités du 14 juillet Parigny les Vaux
L’événement Festivités du 14 juillet Parigny les Vaux Garchizy a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cap Grand Nevers
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