Festivités du 14 juillet Parigny les Vaux Place de la mairie Garchizy

Informations pratiques

Garchizy

Festivités du 14 juillet Parigny les Vaux

Place de la mairie 277 Place Maurice Thorez Garchizy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 23:00:00

fin : 2026-07-17 23:59:00

Date(s) :

2026-07-17

Rendez vous le Vendredi 17 juillet pour assister au feu d’artifice à 23h organisé par la municipalité suivit d’un bal populaire organisé par le Comité des Fêtes.

Informations au 03.86.90.77.90 .

Place de la mairie 277 Place Maurice Thorez Garchizy 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 68 90 77 90

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English : Festivités du 14 juillet Parigny les Vaux

L’événement Festivités du 14 juillet Parigny les Vaux Garchizy a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Cap Grand Nevers