Festivlal La Semaine Acadienne projection du documentaire 1944: les colis sont bien arrivés et rencontre avec le réalisateur Douvres-la-Délivrande

Douvres-la-Délivrande

Festivlal La Semaine Acadienne projection du documentaire 1944: les colis sont bien arrivés et rencontre avec le réalisateur

5 Allée du Temps Libre Douvres-la-Délivrande Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:30:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-08-08

projection du documentaire 1944: les colis sont bien arrivés et rencontre avec le réalisateur

Les colis sont bien arrivés

C’est par ces quelques mots, écrits sur une lettre de la main de Mère du Saint Cœur de Marie, la mère supérieure de la congrégation de la Vierge Fidèle à Douvres-la-Délivrande, que Paul et Louise Ostier apprennent le 23 mars 1944 que leurs deux jeunes enfants, Arthur (8 ans) et Adrien (6 ans), sont arrivés sains et saufs en Normandie.

Victimes des persécutions contre les Juifs, ils pensaient les protéger ainsi de la barbarie nazie. Sans le savoir, ils viennent pourtant de les placer au cœur du plus grand événement de la Seconde Guerre Mondiale, qui se produira exactement à cet endroit, 2 mois plus tard le débarquement des forces alliées en Normandie, le 6 juin 1944.

Aujourd’hui, Arthur Ostier est âgé de 88 ans, Adrien Ostier de 86. Tous deux n’ont jamais oublié ces quelques mois passés dans cette communauté religieuse dont seule la mère supérieure connaissait leurs racines juives, et à laquelle, comme ils le disent, ils doivent la vie.

A travers ce documentaire, dont ils seront le fil conducteur, nous revivrons cette période tragique de la guerre.

A noter que le spectacle La lumière dans la cave , créé par Jeanette Arsenault, qui s’inspire de ce documentaire, sera présenté en création mondiale le 11 août à 17H00 dans la chapelle Lalique à Douvres-la-Délivrande, là-même où s’est déroulée cette histoire .

5 Allée du Temps Libre Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 97 30 41 infos@semaineacdienne.net

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English : Festivlal La Semaine Acadienne projection du documentaire 1944: les colis sont bien arrivés et rencontre avec le réalisateur

screening of the documentary 1944: les colis sont bien arrivés and meeting with the director

L’événement Festivlal La Semaine Acadienne projection du documentaire 1944: les colis sont bien arrivés et rencontre avec le réalisateur Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-06-05 par Calvados Attractivité