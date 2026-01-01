Marché hebdomadaire de Douvres-la-Délivrande

Place Louis Lelièvre Douvres-la-Délivrande Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-21 16:00:00

fin : 2026-04-02 20:00:00

Date(s) :

2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03

Marché dit du terroir et des saveurs . On y trouve de tout. Sa particularité il se tient tous les mercredis après-midi.

Le Rendez-vous mercredi après-midi à Douvres-la-Délivrande pour un petit tour au marché des saveurs qui porte bien son nom!

L’idée de pouvoir trouver des étals en fin de journée est séduisante !

Pour certain(e)s, le mercredi c’est le jour des enfants, quand pour d’autres, c’est une classique journée de travail… Alors quelle que soit votre situation, on est bien content(e) de pouvoir trouver en quelques minutes seulement ce qui trônera sur la table du dîner ! .

Place Louis Lelièvre Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 2 31 97 33 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché hebdomadaire de Douvres-la-Délivrande

Rendezvous on Wednesday afternoon in Douvres-la-Délivrande for a little tour of the market of flavors that bears its name!

The idea of being able to find stalls at the end of the day is seductive!

For some, Wednesday is the day of the children,…

L’événement Marché hebdomadaire de Douvres-la-Délivrande Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de tourisme de Cœur de Nacre