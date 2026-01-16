Nuit des Musées sur la Station Radar 44 Musée Franco Allemand

D83 Douvres-la-Délivrande Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Ouverture exceptionnelle de la Station Radar 44 à l’occasion de la Nuit des Musées

Ouverture exceptionnelle de la Station Radar 44 à l’occasion de la Nuit des Musées .

D83 Douvres-la-Délivrande 14440 Calvados Normandie +33 7 57 48 77 32 amismuseeradar@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nuit des Musées sur la Station Radar 44 Musée Franco Allemand

Special opening of Station Radar 44 for the Nuit des Musées (Night of the Museums)

L’événement Nuit des Musées sur la Station Radar 44 Musée Franco Allemand Douvres-la-Délivrande a été mis à jour le 2026-01-16 par Calvados Attractivité