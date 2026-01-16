Pierres en Lumière sur la station Radar 44 Station Radar 44 Douvres-la-Délivrande

Pierres en Lumière sur la station Radar 44

Station Radar 44 Route de Bény RD 83 Douvres-la-Délivrande Calvados

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

2026-05-30

Dans le cadre de Pierres en Lumières

Visitez, à tarif préférentiel le musée, en autonomie ou en visite guidée avec un de nos bénévoles (uniquement sur réservation prépayée) .

Horaires des visites guidées 20h15, 21h00, 21h45 ou 22h30

Profitez aussi d’un éclairage exceptionnel des lieux dans le cadre de Pierres en Lumières ! .

English : Pierres en Lumière sur la station Radar 44

As part of the Nuit des Musées and Pierres en Lumières events

visit the museum on your own (free) or on a guided tour led by one of our volunteers (by pre-paid reservation only) at a very special rate.

You can also take advantage of exceptional lighting during Pierres en Lumières!

