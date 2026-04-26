Fest’Yves des enfants 2026 Salle de Loisirs Sens-de-Bretagne Mercredi 13 mai, 14h30 Gratuit

La Fest’Yves des enfants 2026 est un bal pour les enfants de 4 à 8 ans animé par Trio des Champs.

La Fest’Yves des enfants est une **animation gratuite** et un bal pour les enfants de 4 à 8 ans animé par Trio des Champs. Ce trio joyeux et un brin farceur invite les plus jeunes à venir passer un moment agréable, ludique et teinté de rires pour découvrir la musique bretonne. Il est possible également de venir en famille pour passer une agréable après-midi.

Une idée de sortie pour enfants gratuite organisée par le festival breton gratuit Fest’Yves dans le cadre de la **Fête de la Bretagne 2026**.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-13T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-13T16:30:00.000+02:00

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netidealfr@gmail.com 0601782903 https://www.festyves.fr/743-festyves-des-enfants-2022-bal-des-enfants/ https://www.facebook.com/festyvessens

Salle de Loisirs 35490 Sens-de-Bretagne Sens-de-Bretagne 35490 Ille-et-Vilaine



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