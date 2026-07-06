Fêt’Arts 7ème Edition Pont-d’Ouilly
samedi 29 août 2026 · Pont-d'Ouilly
Informations pratiques
Pont-d’Ouilly
Fêt’Arts 7ème Edition
Le bour de Saint-Marc Pont-d’Ouilly Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 15:00:00
fin : 2026-08-30 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Fêt’Arts
Fêt’Arts, 7ème édition !
La septième édition du week-end Fêt’arts se tiendra les 29 & 30 août 2026 à Saint marc d’Ouilly, sur les hauteurs de Pont-d’Ouilly (14690) !
Au programme sculpture en acier soudée juste sous vos yeux, artisans et artistes venus vous faire découvrir leur passion, ou encore des concerts en tous genre.
Il y aura également de quoi se restaurer et se rafraichir sur place. Vous y retrouverez le Food Truck **Gourmand’Line**, une Buvette ou encore le traditionnel stand **Tripes à Jojo**.
Des parkings seront aménagés et les campings-cars sont les bienvenus. .
Le bour de Saint-Marc Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie
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English : Fêt’Arts 7ème Edition
Fêt’Arts
L’événement Fêt’Arts 7ème Edition Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Falaise Suisse Normande
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