Informations pratiques

Pont-d’Ouilly

Fêt’Arts 7ème Edition

Le bour de Saint-Marc Pont-d’Ouilly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 15:00:00

fin : 2026-08-30 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Fêt’Arts

Fêt’Arts, 7ème édition !

La septième édition du week-end Fêt’arts se tiendra les 29 & 30 août 2026 à Saint marc d’Ouilly, sur les hauteurs de Pont-d’Ouilly (14690) !

Au programme sculpture en acier soudée juste sous vos yeux, artisans et artistes venus vous faire découvrir leur passion, ou encore des concerts en tous genre.

Il y aura également de quoi se restaurer et se rafraichir sur place. Vous y retrouverez le Food Truck **Gourmand’Line**, une Buvette ou encore le traditionnel stand **Tripes à Jojo**.

Des parkings seront aménagés et les campings-cars sont les bienvenus. .

Le bour de Saint-Marc Pont-d’Ouilly 14690 Calvados Normandie

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English : Fêt’Arts 7ème Edition

Fêt’Arts

L’événement Fêt’Arts 7ème Edition Pont-d’Ouilly a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Falaise Suisse Normande