FÊTE À ARCOMIE Les Monts-Verts

Informations pratiques

Les Monts-Verts

FÊTE À ARCOMIE

Arcomie Les Monts-Verts Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Le Comité des Jeunes d’Arcomie vous donne rendez-vous les 18 et 19 juillet 2026 pour son traditionnel week-end festif ! Un grand moment de partage et de convivialité au programme varié repas du terroir, animations musicales, défis sportifs, spectacles et feu d’artifice pour toute la famille.

L’Association des Jeunes d’Arcomie vous invite à célébrer l’été lors de sa grande fête annuelle, qui se déroulera les samedi 18 et dimanche 19 juillet 2026. Durant deux jours, le village s’anime pour offrir un programme chaleureux mêlant traditions locales et divertissements pour tous les âges.

Au fil du week-end, vous pourrez profiter de nombreuses animations un concours de pétanque pour les amateurs de challenge, une randonnée pédestre de 13 km pour les marcheurs, ainsi que des spectacles de zumba et de freestyle. L’ambiance musicale sera assurée par des bandas, un grand bal disco en plein air et des bals musette et variété. Ne manquez pas non plus le tirage de la tombola, la retransmission sur écran de la finale de la Coupe du Monde, et le traditionnel feu d’artifice qui illuminera la soirée du dimanche.

Côté table, la gastronomie locale sera à l’honneur avec plusieurs rendez-vous gourmands déjeuner aux tripoux, repas rougail-saucisse, et le grand repas traditionnel aligot-jambon grillé. Une buvette et un espace restauration rapide seront également accessibles tout au long des festivités. .

Arcomie Les Monts-Verts 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 92 14

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English :

The Arcomie Youth Committee invites you to join us on July 18 and 19, 2026, for its traditional festive weekend! A wonderful time of togetherness and fun is on the varied program: local cuisine, live music, sports challenges, shows, and fireworks for the whole family.

L’événement FÊTE À ARCOMIE Les Monts-Verts a été mis à jour le 2026-07-06 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien