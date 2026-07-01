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LE FOYER RURAL DES MONTS VERTS FÊTE SES 10 ANS ! Les Monts-Verts

vendredi 17 juillet 2026 · Les Monts-Verts

LE FOYER RURAL DES MONTS VERTS FÊTE SES 10 ANS ! Les Monts-Verts

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Adresse
135 Rue des Écoles
Ville
48200 Les Monts-Verts
Département
Lozère
Tarif
15 15 Adulte

Les Monts-Verts

LE FOYER RURAL DES MONTS VERTS FÊTE SES 10 ANS !

135 Rue des Écoles Les Monts-Verts Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Le 17 juillet venez profiter d’une soirée ambiance Latina Péruvienne !
Au programme des musiques Latina, une exposition d’objet déco, des piñata, une tombola, une buvette et un diner péruviens !
Le 17 juillet venez profiter d’une soirée ambiance Latina Péruvienne !
Au programme des musiques Latina, une exposition d’objet déco, des piñata, une tombola, une buvette et un diner péruviens !   .

135 Rue des Écoles Les Monts-Verts 48200 Lozère Occitanie +33 6 52 11 86 62 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On July 17, come enjoy an evening of Peruvian Latin vibes!
On the program: Latin music, an exhibition of decorative items, piñatas, a raffle, a refreshment stand, and a Peruvian dinner!

L’événement LE FOYER RURAL DES MONTS VERTS FÊTE SES 10 ANS ! Les Monts-Verts a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT Margeride en Gévaudan

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