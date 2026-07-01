LE FOYER RURAL DES MONTS VERTS FÊTE SES 10 ANS ! Les Monts-Verts
vendredi 17 juillet 2026 · Les Monts-Verts
Informations pratiques
Les Monts-Verts
LE FOYER RURAL DES MONTS VERTS FÊTE SES 10 ANS !
135 Rue des Écoles Les Monts-Verts Lozère
Tarif : 15 – 15 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le 17 juillet venez profiter d’une soirée ambiance Latina Péruvienne !
Au programme des musiques Latina, une exposition d’objet déco, des piñata, une tombola, une buvette et un diner péruviens !
Le 17 juillet venez profiter d’une soirée ambiance Latina Péruvienne !
Au programme des musiques Latina, une exposition d’objet déco, des piñata, une tombola, une buvette et un diner péruviens ! .
135 Rue des Écoles Les Monts-Verts 48200 Lozère Occitanie +33 6 52 11 86 62
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English :
On July 17, come enjoy an evening of Peruvian Latin vibes!
On the program: Latin music, an exhibition of decorative items, piñatas, a raffle, a refreshment stand, and a Peruvian dinner!
L’événement LE FOYER RURAL DES MONTS VERTS FÊTE SES 10 ANS ! Les Monts-Verts a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT Margeride en Gévaudan
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