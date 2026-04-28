Fête à Florentin-la-Capelle Florentin-la-Capelle
Fête à Florentin-la-Capelle Florentin-la-Capelle vendredi 7 août 2026.
Florentin-la-Capelle
Fête à Florentin-la-Capelle
Florentin-la-Capelle Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 août fête de la Saint Laurent dans le village de Florentin.
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Florentin-la-Capelle 12140 Aveyron Occitanie +33 6 75 39 69 24
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English :
Friday 7, Saturday 8 and Sunday 9 August: Saint Laurent festival in the village of Florentin.
L’événement Fête à Florentin-la-Capelle Florentin-la-Capelle a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)