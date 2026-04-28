Florentin-la-Capelle

Fête à Florentin-la-Capelle

Florentin-la-Capelle Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 août fête de la Saint Laurent dans le village de Florentin.

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Florentin-la-Capelle 12140 Aveyron Occitanie +33 6 75 39 69 24

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English :

Friday 7, Saturday 8 and Sunday 9 August: Saint Laurent festival in the village of Florentin.

L’événement Fête à Florentin-la-Capelle Florentin-la-Capelle a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)