Repas Choux farcis Florentin-la-Capelle
Repas Choux farcis Florentin-la-Capelle samedi 1 août 2026.
Florentin-la-Capelle
Repas Choux farcis
Terrain de quilles Florentin-la-Capelle Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Venez déguster de délicieux choux farcis à 12h, au terrain de quilles. Réservation au 06 33 38 05 16.
Organisé par le club des genêts d’Or .
Terrain de quilles Florentin-la-Capelle 12140 Aveyron Occitanie +33 6 33 38 05 16
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English :
Come and enjoy delicious stuffed cabbage at 12pm, at the bowling alley. Reservations on 06 33 38 05 16.
L’événement Repas Choux farcis Florentin-la-Capelle a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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