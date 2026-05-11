Florentin-la-Capelle

Repas Choux farcis

Terrain de quilles Florentin-la-Capelle Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Venez déguster de délicieux choux farcis à 12h, au terrain de quilles. Réservation au 06 33 38 05 16.

Organisé par le club des genêts d’Or .

Terrain de quilles Florentin-la-Capelle 12140 Aveyron Occitanie +33 6 33 38 05 16

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English :

Come and enjoy delicious stuffed cabbage at 12pm, at the bowling alley. Reservations on 06 33 38 05 16.

L’événement Repas Choux farcis Florentin-la-Capelle a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)