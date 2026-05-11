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Repas Choux farcis Florentin-la-Capelle

Repas Choux farcis Florentin-la-Capelle

Repas Choux farcis Florentin-la-Capelle samedi 1 août 2026.

Adresse : Terrain de quilles

Ville : 12140 Florentin-la-Capelle

Département : Aveyron

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif :

Florentin-la-Capelle

Repas Choux farcis

Terrain de quilles Florentin-la-Capelle Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Venez déguster de délicieux choux farcis à 12h, au terrain de quilles. Réservation au 06 33 38 05 16.
Organisé par le club des genêts d’Or   .

Terrain de quilles Florentin-la-Capelle 12140 Aveyron Occitanie +33 6 33 38 05 16 

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English :

Come and enjoy delicious stuffed cabbage at 12pm, at the bowling alley. Reservations on 06 33 38 05 16.

L’événement Repas Choux farcis Florentin-la-Capelle a été mis à jour le 2026-05-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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