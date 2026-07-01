Fête à la Ferme à la Ferme de l’Aoueille Laoueille Pouylebon

Informations pratiques

Pouylebon

Fête à la Ferme à la Ferme de l’Aoueille

Laoueille Ferme de l’Aoueille Pouylebon Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 16:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Adishatz !

Le vendredi 31 juillet 2026, à partir de 16h30, la famille Lafforgue vous ouvre les portes de la Ferme de l’Aoueille pour son Marché à la ferme Bienvenue à la Ferme.

Au programme

Marché de producteurs à partir de 16h30 accès libre

Remplissez votre panier directement auprès de producteurs et artisans locaux gourmandises, produits du terroir, vins Côtes de Gascogne, créations artisanales…

Les produits de la Ferme de l’Aoueille seront aussi de la partie frais, conserves et salaisons.

Tout au long de l’évènement accès libre

Visite de la ferme (plus de 20 espèces d’animaux)

Balade en tracteur calèche

Balade pédestre

Lancé de béret

Animation musicale

Pédalos sur le lac

Buvette

Pour les plus gourmands, repas fermier (sur réservation)

Gautier passe derrière les fourneaux pour vous préparer un repas confectionné à partir des produits de la ferme.

Au menu

Assiette gourmande

Grillade de porc gascon

Gratin de pommes de terre

Glace artisanale

Tarifs 20€ / adulte & 10€ / enfant 12 ans

Un marché, des producteurs, des animaux, un bon repas, un lac, de la musique…

Il ne manque plus que vous.

Planvenguts à l’Aoueille !

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Laoueille Ferme de l’Aoueille Pouylebon 32320 Gers Occitanie +33 6 47 71 63 10 aoueille@wanadoo.fr

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English :

Adishatz!?

On Friday, July 31, 2026, starting at 4:30 p.m., the Lafforgue family invites you to the Ferme de l’Aoueille for its “Farmers’ Market—Welcome to the Farm.”

On the agenda:

Farmers’ Market starting at 4:30 p.m. free admission

Fill your basket directly from local producers and artisans: delicacies, regional specialties, Côtes de Gascogne wines, handmade crafts…

Products from the Ferme de l’Aoueille will also be available: fresh produce, preserves, and cured meats.

Throughout the event—free admission

Farm tour (over 20 species of animals)

Tractor-drawn wagon rides

Walking tours

Beret toss

Live music

Pedal boats on the lake

Refreshment stand

For food lovers, a farm-style meal (by reservation)

Gautier takes to the kitchen to prepare a meal for you using fresh produce from the farm.

On the menu:

Gourmet platter

Grilled Gascon pork

Potato gratin

Artisanal ice cream

Prices: 20? / adult & 10? / child under 12

A market, local producers, animals, a delicious meal, a lake, music…

All that’s missing is you.

See you in Planvenguts at l’Aoueille! ?

L’événement Fête à la Ferme à la Ferme de l’Aoueille Pouylebon a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65