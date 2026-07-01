Fête à la Ferme à la Ferme de l’Aoueille Laoueille Pouylebon
vendredi 31 juillet 2026 · Laoueille · Pouylebon
Informations pratiques
Pouylebon
Fête à la Ferme à la Ferme de l’Aoueille
Laoueille Ferme de l’Aoueille Pouylebon Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 16:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Adishatz !
Le vendredi 31 juillet 2026, à partir de 16h30, la famille Lafforgue vous ouvre les portes de la Ferme de l’Aoueille pour son Marché à la ferme Bienvenue à la Ferme.
Au programme
Marché de producteurs à partir de 16h30 accès libre
Remplissez votre panier directement auprès de producteurs et artisans locaux gourmandises, produits du terroir, vins Côtes de Gascogne, créations artisanales…
Les produits de la Ferme de l’Aoueille seront aussi de la partie frais, conserves et salaisons.
Tout au long de l’évènement accès libre
Visite de la ferme (plus de 20 espèces d’animaux)
Balade en tracteur calèche
Balade pédestre
Lancé de béret
Animation musicale
Pédalos sur le lac
Buvette
Pour les plus gourmands, repas fermier (sur réservation)
Gautier passe derrière les fourneaux pour vous préparer un repas confectionné à partir des produits de la ferme.
Au menu
Assiette gourmande
Grillade de porc gascon
Gratin de pommes de terre
Glace artisanale
Tarifs 20€ / adulte & 10€ / enfant 12 ans
Un marché, des producteurs, des animaux, un bon repas, un lac, de la musique…
Il ne manque plus que vous.
Planvenguts à l’Aoueille !
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Laoueille Ferme de l’Aoueille Pouylebon 32320 Gers Occitanie +33 6 47 71 63 10 aoueille@wanadoo.fr
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English :
Adishatz!?
On Friday, July 31, 2026, starting at 4:30 p.m., the Lafforgue family invites you to the Ferme de l’Aoueille for its “Farmers’ Market—Welcome to the Farm.”
On the agenda:
Farmers’ Market starting at 4:30 p.m. free admission
Fill your basket directly from local producers and artisans: delicacies, regional specialties, Côtes de Gascogne wines, handmade crafts…
Products from the Ferme de l’Aoueille will also be available: fresh produce, preserves, and cured meats.
Throughout the event—free admission
Farm tour (over 20 species of animals)
Tractor-drawn wagon rides
Walking tours
Beret toss
Live music
Pedal boats on the lake
Refreshment stand
For food lovers, a farm-style meal (by reservation)
Gautier takes to the kitchen to prepare a meal for you using fresh produce from the farm.
On the menu:
Gourmet platter
Grilled Gascon pork
Potato gratin
Artisanal ice cream
Prices: 20? / adult & 10? / child under 12
A market, local producers, animals, a delicious meal, a lake, music…
All that’s missing is you.
See you in Planvenguts at l’Aoueille! ?
L’événement Fête à la Ferme à la Ferme de l’Aoueille Pouylebon a été mis à jour le 2026-07-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65