Fête à Ols Estofinade Ols-et-Rinhodes
Fête à Ols Estofinade Ols-et-Rinhodes samedi 10 octobre 2026.
Fête à Ols Estofinade
Bourg Ols-et-Rinhodes Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Venez déguster l’estofinade, plat traditionnel aveyronnais.
Soirée animée à l’accordéon par Sylvie Nauges
Menu à 20€
– Soupe de campagne
– Salade de gésiers
– Estofinade
– Fromage
– Tarte
– Café
– Vin
Réservation au 05.65.81.73.82 ou 05.65.29.36.31 .
Bourg Ols-et-Rinhodes 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 36 31
English :
Come and taste the estofinade, a traditional Aveyronnais dish.
