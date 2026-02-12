Fête à Ols Estofinade

Bourg Ols-et-Rinhodes Aveyron

Début : Samedi 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Venez déguster l’estofinade, plat traditionnel aveyronnais.

Soirée animée à l’accordéon par Sylvie Nauges

Menu à 20€

– Soupe de campagne

– Salade de gésiers

– Estofinade

– Fromage

– Tarte

– Café

– Vin

Réservation au 05.65.81.73.82 ou 05.65.29.36.31 .

Bourg Ols-et-Rinhodes 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 29 36 31

English :

Come and taste the estofinade, a traditional Aveyronnais dish.

L’événement Fête à Ols Estofinade Ols-et-Rinhodes a été mis à jour le 2026-02-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)