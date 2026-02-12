Fête à Ols Soirée Tapas & Concerts

Ols-et-Rinhodes Aveyron

Début : Vendredi 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour une soirée tapas et concert.

RENDEZ-VOUS VENDREDI 17 JUILLET POUR UNE SOIRÉE TAPAS

Au programme

> CONCERTS avec les Potos Feu et Esta Fêtes

> TAPAS de chez nous (farçous, charcuterie..)

START 20h30 || ENTRÉE GRATUITE

Venez passer une belle soirée avec nous ! .

Ols-et-Rinhodes 12260 Aveyron Occitanie

English :

The Comité des fêtes invites you to a tapas and concert evening.

