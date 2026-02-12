Fête à Ols Soirée Tapas & Concerts Ols-et-Rinhodes
Fête à Ols Soirée Tapas & Concerts Ols-et-Rinhodes vendredi 17 juillet 2026.
Fête à Ols Soirée Tapas & Concerts
Ols-et-Rinhodes Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour une soirée tapas et concert.
RENDEZ-VOUS VENDREDI 17 JUILLET POUR UNE SOIRÉE TAPAS
Au programme
> CONCERTS avec les Potos Feu et Esta Fêtes
> TAPAS de chez nous (farçous, charcuterie..)
START 20h30 || ENTRÉE GRATUITE
Venez passer une belle soirée avec nous ! .
Ols-et-Rinhodes 12260 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des fêtes invites you to a tapas and concert evening.
L’événement Fête à Ols Soirée Tapas & Concerts Ols-et-Rinhodes a été mis à jour le 2026-02-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)