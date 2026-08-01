Fête à Peyrat guinguette Taussac
dimanche 23 août 2026 · Taussac
Informations pratiques
Taussac
Fête à Peyrat guinguette
Taussac Aveyron
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Au programme de cette fête sous le thème guinguette marche, Concours de pétanque et repas à Peyrat
Guinguette, soleil et bonne humeur l’association Peyrat Saint-Hilaire vous invite à sa grande fête de village !
Au programme
9h30 petite randonnée d’environ 1h30 autour du village, au départ de l’église de Peyrat.
14h concours de pétanque (doublette à la mêlée en 4 parties), ouvert à tous.
20h repas (oeuf-mayo et carottes rappées / Côte de porc marinée à la provençale avec gratin dauphinois / Fromage / desserts maison) 18€ adulte et 10 enfants de 10 ans). La réservation du repas peut être faite par téléphone au 07 86 24 64 27 ou sur https://www.asso-peyratsainthilaire.fr/
21h tirage de la tombola 2€ le ticket (paniers garnis et autres lots à gagner)
Buvette sur place. Amenez votre chapeau de paille ! 18 .
Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 7 86 24 64 27 baduelromeycarine@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the agenda for this festival, themed around a guinguette : a walk, a pétanque tournament, and a meal in Peyrat
L’événement Fête à Peyrat guinguette Taussac a été mis à jour le 2026-08-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)