Informations pratiques

Taussac

Fête à Peyrat guinguette

Taussac Aveyron

Tarif : – – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Au programme de cette fête sous le thème guinguette marche, Concours de pétanque et repas à Peyrat

Guinguette, soleil et bonne humeur l’association Peyrat Saint-Hilaire vous invite à sa grande fête de village !

Au programme

9h30 petite randonnée d’environ 1h30 autour du village, au départ de l’église de Peyrat.

14h concours de pétanque (doublette à la mêlée en 4 parties), ouvert à tous.

20h repas (oeuf-mayo et carottes rappées / Côte de porc marinée à la provençale avec gratin dauphinois / Fromage / desserts maison) 18€ adulte et 10 enfants de 10 ans). La réservation du repas peut être faite par téléphone au 07 86 24 64 27 ou sur https://www.asso-peyratsainthilaire.fr/

21h tirage de la tombola 2€ le ticket (paniers garnis et autres lots à gagner)

Buvette sur place. Amenez votre chapeau de paille ! 18 .

Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 7 86 24 64 27 baduelromeycarine@gmail.com

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English :

On the agenda for this festival, themed around a guinguette : a walk, a pétanque tournament, and a meal in Peyrat

L’événement Fête à Peyrat guinguette Taussac a été mis à jour le 2026-08-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)