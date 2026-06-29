Balade contée sur le sentier de l’imaginaire et ateliers enfants à la maison du bois le miel et ses secrets mairie Taussac

Informations pratiques

Taussac

Balade contée sur le sentier de l’imaginaire et ateliers enfants à la maison du bois le miel et ses secrets

mairie le bourg Taussac Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Une balade contée à l’ombre de la forêt magique, suivie de 2 ateliers à la maison du bois.

RDV sur la placette du village, devant le trône. Solange vous amène au cœur de la forêt et vous racontera des histoire sur le thème de Noisette, l’écureuil mascotte du sentier. Balade de 2.6 km, 1h30, accessible dès 3 ans.

Après la balade, les habitants créateurs vous proposent 2 ateliers à la Maison du bois

– Comment les abeilles fabriquent le miel ?

– Jeux de société avec Marjorie

Possibilité de participer uniquement aux ateliers dès 16h30. RDV directement à la Maison du bois. .

mairie le bourg Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 6 87 14 71 87

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English :

A storytelling walk in the shadow of the magic forest, followed by 2 workshops at the Maison du Bois.

L’événement Balade contée sur le sentier de l’imaginaire et ateliers enfants à la maison du bois le miel et ses secrets Taussac a été mis à jour le 2026-06-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)