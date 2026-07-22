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Spectacles équestres En galopant à travers le temps avec la compagnie Impulsion Ranch du Barrez Taussac

vendredi 7 août 2026 · Ranch du Barrez · Taussac

Spectacles équestres En galopant à travers le temps avec la compagnie Impulsion Ranch du Barrez Taussac

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Lieu
Ranch du Barrez
Adresse
Bel air
Ville
12600 Taussac
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit gratuit pour les de 3 ans

Taussac

Spectacles équestres En galopant à travers le temps avec la compagnie Impulsion

Ranch du Barrez Bel air Taussac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit
gratuit pour les de 3 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-07
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-11

Rendez-vous au Ranch du Barrez à 19h pour 2 spectacles dans la même soirée !
18h30 Accueil du public
19h Spectacle équestre En Galopant à travers le temps
22h Spectacle équestre et pyrotechnique
Foodtruck sur place   .

Ranch du Barrez Bel air Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 20 01 

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English :

See you at the Ranch du Barrez at 7 p.m. for two shows on the same evening!

L’événement Spectacles équestres En galopant à travers le temps avec la compagnie Impulsion Taussac a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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