Spectacles équestres En galopant à travers le temps avec la compagnie Impulsion Ranch du Barrez Taussac
vendredi 7 août 2026 · Ranch du Barrez · Taussac
Informations pratiques
Taussac
Spectacles équestres En galopant à travers le temps avec la compagnie Impulsion
Ranch du Barrez Bel air Taussac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
gratuit pour les de 3 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-07
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-11
Rendez-vous au Ranch du Barrez à 19h pour 2 spectacles dans la même soirée !
18h30 Accueil du public
19h Spectacle équestre En Galopant à travers le temps
22h Spectacle équestre et pyrotechnique
Foodtruck sur place .
Ranch du Barrez Bel air Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 20 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
See you at the Ranch du Barrez at 7 p.m. for two shows on the same evening!
L’événement Spectacles équestres En galopant à travers le temps avec la compagnie Impulsion Taussac a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Taussac (Aveyron)
- Balade contée sur le sentier de l’imaginaire et ateliers enfants à la maison du bois le miel et ses secrets mairie Taussac 30 juillet 2026
- Fête du village de Mayrinhac de Taussac Taussac 2 août 2026
- L’amicale des Enfants de Mur-de-Barrez et du Carladez fête ses 120 ans ! Taussac 5 août 2026
- Balade contée sur le sentier de l’imaginaire et ateliers enfants à la maison du bois le miel et ses secrets mairie Taussac 20 août 2026