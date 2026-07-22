Spectacles équestres En galopant à travers le temps avec la compagnie Impulsion Ranch du Barrez Taussac

Informations pratiques

Taussac

Spectacles équestres En galopant à travers le temps avec la compagnie Impulsion

Ranch du Barrez Bel air Taussac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

gratuit pour les de 3 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-07

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-11

Rendez-vous au Ranch du Barrez à 19h pour 2 spectacles dans la même soirée !

18h30 Accueil du public

19h Spectacle équestre En Galopant à travers le temps

22h Spectacle équestre et pyrotechnique

Foodtruck sur place .

Ranch du Barrez Bel air Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 20 01

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English :

See you at the Ranch du Barrez at 7 p.m. for two shows on the same evening!

L’événement Spectacles équestres En galopant à travers le temps avec la compagnie Impulsion Taussac a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)