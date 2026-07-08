Informations pratiques

Taussac

L’amicale des Enfants de Mur-de-Barrez et du Carladez fête ses 120 ans !

salle des fêtes Taussac Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Tarif du repas par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Rendez-vous à la salle des fêtes de Taussac pour un déjeuner à partir de 12h et un grand quine sans ordinateur à partir de 14h30.

Les réservations pour le repas sont à faire avant le 1er août auprès de Dany Pezet au 06 08 97 75 43 ou Lucette Fontange au 06 85 13 47 07. 30 .

salle des fêtes Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 6 08 97 75 43

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English :

Join us at the Taussac community hall for lunch starting at 12:00 p.m. and a big bingo game (without computers) starting at 2:30 p.m.

L’événement L’amicale des Enfants de Mur-de-Barrez et du Carladez fête ses 120 ans ! Taussac a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)