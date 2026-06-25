Fête du village de Mayrinhac de Taussac Taussac
dimanche 2 août 2026 · Taussac
Informations pratiques
Taussac
Fête du village de Mayrinhac de Taussac
Mayrinhac Taussac Aveyron
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base plein tarif
repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
L’association Vivre à Mayrinhac vous invite à ses festivités.
En fête au village de Mayrinhac pour ce dimanche d’été
– 8h à 18h: Vide greniers
– 10h: Randonnée organisée par les Marcheurs du Carladez
– 10h: Messe,
– 8h 20h: Buvette
– 14h15: Pétanque (3€), inscription sur place à 14h
-18h: Concert accordéons et cabrette
– 20h30: Repas et tombola (2€ le ticket à gagner TV, VTC, machine à café,…))
Repas Melon, picaoussels cuits au four, truffade et saucisse, fromage, dessert, vin compris ( Adulte:20€ Enfant:10€ gratuit pour les moins de 6ans)
Réservation pour le repas: Sylvie 06 81 10 35 52 ou Rosie: 05 65 66 16 03 ou Aline: 06 44 08 73 69
Tous les bénéfices sont intégralement investis dans la restauration et la conservation de notre patrimoine et dans l’amélioration du cadre de vie du village. 20 .
Mayrinhac Taussac 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 66 16 03
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English :
The association Vivre à Mayrinhac invites you to its festivities.
L’événement Fête du village de Mayrinhac de Taussac Taussac a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)