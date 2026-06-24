Fête à Reterre Le Bourg Reterre samedi 4 juillet 2026.

Reterre

Fête à Reterre

Le Bourg 23110 Reterre Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-05 00:00:00

Date(s) :

2026-07-04

FETE DE RETERRE

4 JUILLET

14h -Concours de pétanque ACCA

20h Repas animé , cuisse de bœuf 18€/Adulte et 9€/ 12ans

DJ KOST & NINA

23h- BAL

5 JUILLET

14h/17h Laser Game et tournois de buble foot

17h Défilé de chars fleuris

Banda Le Reveil Vellois

20h -Barbecue

23h- Feu d’artifice

Fête foraine les deux jours

Réservation repas avant le 1er juillet par mail , téléphone ou en ligne .

Le Bourg 23110 Reterre 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfreterre@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête à Reterre

L’événement Fête à Reterre Reterre a été mis à jour le 2026-06-24 par Marche et Combraille en Aquitaine