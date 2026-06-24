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Fête à Reterre Le Bourg Reterre

Fête à Reterre Le Bourg Reterre

Fête à Reterre Le Bourg Reterre samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Le Bourg
Adresse
23110
Ville
23110 Reterre
Département
Creuse
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Reterre

Fête à Reterre

Le Bourg 23110 Reterre Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-05 00:00:00

Date(s) :
2026-07-04

FETE DE RETERRE

4 JUILLET

14h -Concours de pétanque ACCA
20h Repas animé , cuisse de bœuf 18€/Adulte et 9€/ 12ans
DJ KOST & NINA
23h- BAL

5 JUILLET
14h/17h Laser Game et tournois de buble foot
17h Défilé de chars fleuris
Banda Le Reveil Vellois
20h -Barbecue
23h- Feu d’artifice

Fête foraine les deux jours
Réservation repas avant le 1er juillet par mail , téléphone ou en ligne   .

Le Bourg 23110 Reterre 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine   cdfreterre@yahoo.fr

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English : Fête à Reterre

L’événement Fête à Reterre Reterre a été mis à jour le 2026-06-24 par Marche et Combraille en Aquitaine