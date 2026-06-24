Fête à Reterre Le Bourg Reterre
Fête à Reterre Le Bourg Reterre samedi 4 juillet 2026.
Reterre
Fête à Reterre
Le Bourg 23110 Reterre Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-05 00:00:00
Date(s) :
2026-07-04
FETE DE RETERRE
4 JUILLET
14h -Concours de pétanque ACCA
20h Repas animé , cuisse de bœuf 18€/Adulte et 9€/ 12ans
DJ KOST & NINA
23h- BAL
5 JUILLET
14h/17h Laser Game et tournois de buble foot
17h Défilé de chars fleuris
Banda Le Reveil Vellois
20h -Barbecue
23h- Feu d’artifice
Fête foraine les deux jours
Réservation repas avant le 1er juillet par mail , téléphone ou en ligne .
Le Bourg 23110 Reterre 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine cdfreterre@yahoo.fr
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English : Fête à Reterre
L’événement Fête à Reterre Reterre a été mis à jour le 2026-06-24 par Marche et Combraille en Aquitaine