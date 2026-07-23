Fête à Rullac Saint-Cirq Rullac-Saint-Cirq
mercredi 5 août 2026 · Rullac-Saint-Cirq
Informations pratiques
Rullac-Saint-Cirq
Fête à Rullac Saint-Cirq
Rullac-Saint-Cirq Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-05
Week-end de fête au village de Rullac-St-Cirq les 5, 7, 8 et 9 août !
Mercredi 05 août
20h30 Festival du Rouergue Concerts et danses du monde, La pastourelle et Tahiti 5€ Buvette et crêpes sur place
Vendredi 07 août
A partir de 20h Aligot / saucisse
20h30 Concours de belote (16€/équipe)
21h Cinéma en plein air Diffusion de Marsupilami 5€ + une conso offerte / gratuit pour les 6ans
Samedi 8 août
19h Marché gourmand (escargot, plats réunionnais, aligot/saucisse/poulet, frites, glaces, burgers, fromages de chèvres, agneau grillé/ratatouille, vin) animé par DuoNivo, Duo à Deux et DJ Yozoul
Dimanche 9 août
8h Randonnée pédestre
8h30 Déjeuner au sanglier
20h Soirée BANDAS + repas cassoulet + Taureau Mécanique
Organisé par le Comité des fêtes Rullac St-Cirq (06 85 22 74 19) .
Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie
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English :
A festive weekend in the village of Rullac-St-Cirq on August 5, 7, 8, and 9!
L’événement Fête à Rullac Saint-Cirq Rullac-Saint-Cirq a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)