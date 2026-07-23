Informations pratiques

Rullac-Saint-Cirq

Fête à Rullac Saint-Cirq

Rullac-Saint-Cirq Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-05

Week-end de fête au village de Rullac-St-Cirq les 5, 7, 8 et 9 août !

Mercredi 05 août

20h30 Festival du Rouergue Concerts et danses du monde, La pastourelle et Tahiti 5€ Buvette et crêpes sur place

Vendredi 07 août

A partir de 20h Aligot / saucisse

20h30 Concours de belote (16€/équipe)

21h Cinéma en plein air Diffusion de Marsupilami 5€ + une conso offerte / gratuit pour les 6ans

Samedi 8 août

19h Marché gourmand (escargot, plats réunionnais, aligot/saucisse/poulet, frites, glaces, burgers, fromages de chèvres, agneau grillé/ratatouille, vin) animé par DuoNivo, Duo à Deux et DJ Yozoul

Dimanche 9 août

8h Randonnée pédestre

8h30 Déjeuner au sanglier

20h Soirée BANDAS + repas cassoulet + Taureau Mécanique

Organisé par le Comité des fêtes Rullac St-Cirq (06 85 22 74 19) .

Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie

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English :

A festive weekend in the village of Rullac-St-Cirq on August 5, 7, 8, and 9!

L’événement Fête à Rullac Saint-Cirq Rullac-Saint-Cirq a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)