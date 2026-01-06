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AGENDA · Le Hohwald

Fête annuelle à l’Auberge brocante en plein air Le Hohwald

samedi 5 septembre 2026 · Le Hohwald

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Adresse
2 chemin du Zundelkopf
Ville
67140 Le Hohwald
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Le Hohwald

Fête annuelle à l’Auberge brocante en plein air

2 chemin du Zundelkopf Le Hohwald Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-05

Brocante en pleine air avec moules frites à volonté tout le week-end ! Venez vous amusez avec le groupe de musique ! 
Brocante en pleine air avec moules frites à volonté tout le week-end !

Venez vous amusez avec le groupe de musique ! 

Vendez.. chinez.. régalez vous… 0  .

2 chemin du Zundelkopf Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 15 70 64 80 

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English :

Outdoor flea market with mussels and fries—free all weekend! Come have fun with the band!%A0

L’événement Fête annuelle à l’Auberge brocante en plein air Le Hohwald a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de tourisme du pays de Barr

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