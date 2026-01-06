Fête annuelle à l’Auberge brocante en plein air Le Hohwald
samedi 5 septembre 2026 · Le Hohwald
Informations pratiques
Le Hohwald
Fête annuelle à l’Auberge brocante en plein air
2 chemin du Zundelkopf Le Hohwald Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Brocante en pleine air avec moules frites à volonté tout le week-end ! Venez vous amusez avec le groupe de musique !
Brocante en pleine air avec moules frites à volonté tout le week-end !
Venez vous amusez avec le groupe de musique !
Vendez.. chinez.. régalez vous… 0 .
2 chemin du Zundelkopf Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 15 70 64 80
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English :
Outdoor flea market with mussels and fries—free all weekend! Come have fun with the band!%A0
L’événement Fête annuelle à l’Auberge brocante en plein air Le Hohwald a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de tourisme du pays de Barr
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