Informations pratiques

Le Hohwald

Fête annuelle à l’Auberge brocante en plein air

2 chemin du Zundelkopf Le Hohwald Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Brocante en pleine air avec moules frites à volonté tout le week-end ! Venez vous amusez avec le groupe de musique !

Brocante en pleine air avec moules frites à volonté tout le week-end !

Venez vous amusez avec le groupe de musique !

Vendez.. chinez.. régalez vous… 0 .

2 chemin du Zundelkopf Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 15 70 64 80

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English :

Outdoor flea market with mussels and fries—free all weekend! Come have fun with the band!%A0

L’événement Fête annuelle à l’Auberge brocante en plein air Le Hohwald a été mis à jour le 2026-08-19 par Office de tourisme du pays de Barr