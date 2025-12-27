Cours de Qi Gong Le Hohwald

Cours de Qi Gong

Rue du Mont Sainte-Odile Le Hohwald Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-06 18:30:00

fin : 2026-02-10 19:30:00

Date(s) :

2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20 2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10

Pratiquer le Qi Gong aide à réduire le stress, améliore votre bien-être et fortifie votre organisme.

Le Qi Gong est une gymnastique douce combinée à une respiration consciente. Parfois on y ajoute de la méditation.

Cette pratique permet de dynamiser et harmoniser son énergie dans le corps.

Elle fait partie des outils de la médecine traditionnelle chinoise.

Rue du Mont Sainte-Odile Le Hohwald 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 01 77 77 92 dorothee.hemmerle.pro@gmail.com

English :

Practicing Qi Gong helps to reduce stress, improve your well-being and fortify your body.

